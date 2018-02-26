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Fenerbahçe'nin eski yıldızından diğer bir eski F.Bahçeli'ye destek!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Pierre van Hooijdonk, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin eski yıldızından diğer bir eski F.Bahçeli'ye destek!
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26 Şubat 2018 17:20
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Pierre van Hooijdonk, Feyenoord - PSV maçında forma şansı bulamayan Robin van Persie'nin oynamamasını eleştirdi.

''45 BİN İNSAN APTAL YERİNE KONDU''

Hooijdonk, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan ve PSV maçında oynamayan van Persie için ''45 bin insan aptal yerine kondu. Skor 2-1, hatta 3-1 iken van Persie'yi oyuna sokabilirdiniz. Sen Feyenoord'sun, şampiyon olmuşsun. 45 bin taraftar bilet sezonluk bilet almış. Hepsi de bu maçta van Persie'yi görmek istiyordu'' şeklinde konuştu.

Hollandalı eski futbolcu, Feyenoord teknik direktörü van Bronckhorst'u eleştirse de genç teknik adam, maçın ardından yaptığı açıklamada van Persie'nin sakatlık nedeniyle hafta içi idmanlara çıkamadığını ve futbolcuyu riske atmamak için oyuna almadığını belirtmişti.



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