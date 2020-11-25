Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi, derbi tecrübesi

Fenerbahçe kadrosunda Beşiktaş'a gol atan 9 futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe bu isimlerden 12 gol bulurken, Beşiktaş ise 4 futbolcudan 7 gol buldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi, derbi tecrübesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2020 12:20
Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.

Sarı-lacivertliler, hem formu hem de geniş kadrosuyla favori pozisyonunda. Derbilerin olmazsa olmazı 'futbol şansı' da Kanarya'dan yana… İki takımın kadrosunda birbirine gol atan oyuncular bulunuyor ve bu sayı Fenerbahçe'de hayli fazla…

Sarı-lacivertlilerde siyah-beyazlı ağları sarsan tam 9 futbolcu var. Ozan, Samatta, Sosa, Novak, Sinan, Sadık, Mert Hakan ve Pelkas; farklı takımların formalarıyla Beşiktaş'a karşı gol atma tecrübesi yaşadı. Beşiktaş'ta ise Fenerbahçe'ye gol atma başarısı yakalayan futbolcu sayısı sadece dört: Atiba, Mensah, Vida ve Aboubakar…

Gökhan Gönül ise özel bir yere sahip… Tecrübeli sağ bek Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde her iki takım formalarıyla da ikişer gol kaydetti.

VALENCIA TESTE GİRECEK

Milli takım kampında corona virüsüne yakalanan ve ülkesi Ekvador'da karantinada olan Enner Valencia bugün testten geçecek. Testi negatif çıkması halinde İstanbul'a dönecek ve 4 gün daha burada karantinada kalıp sonra takıma katılacak.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için