Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.



Sarı-lacivertliler, hem formu hem de geniş kadrosuyla favori pozisyonunda. Derbilerin olmazsa olmazı 'futbol şansı' da Kanarya'dan yana… İki takımın kadrosunda birbirine gol atan oyuncular bulunuyor ve bu sayı Fenerbahçe'de hayli fazla…



Sarı-lacivertlilerde siyah-beyazlı ağları sarsan tam 9 futbolcu var. Ozan, Samatta, Sosa, Novak, Sinan, Sadık, Mert Hakan ve Pelkas; farklı takımların formalarıyla Beşiktaş'a karşı gol atma tecrübesi yaşadı. Beşiktaş'ta ise Fenerbahçe'ye gol atma başarısı yakalayan futbolcu sayısı sadece dört: Atiba, Mensah, Vida ve Aboubakar…



Gökhan Gönül ise özel bir yere sahip… Tecrübeli sağ bek Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde her iki takım formalarıyla da ikişer gol kaydetti.



VALENCIA TESTE GİRECEK



Milli takım kampında corona virüsüne yakalanan ve ülkesi Ekvador'da karantinada olan Enner Valencia bugün testten geçecek. Testi negatif çıkması halinde İstanbul'a dönecek ve 4 gün daha burada karantinada kalıp sonra takıma katılacak.





