Fenerbahçe'den Mert Hakan için 5 milyon TL fazla para

Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş derbisi sessiz ve derinden sürüyor. Bir tarafta Galatasaray oyuncuyla sözlü mutabakata varırken, imza parasını yatırmak için ligin bitmesini bekliyor. Diğer taraftan Fenerbahçe ise Mert Hakan'a Galatasaray'dan çok daha iyi bir teklif sundu.Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre, Sarı-lacivertlilerin teklifinin, Galatasaray'ın teklifinden toplamda yıllık 5 milyon TL daha fazla olduğu öğrenildi.Fenerbahçe'nin önerdiği imza parası ve yıllık ücretin 15 milyon TL civarında olduğu, Galatasaray'ın yıllık teklifinin ise 10 milyon TL'de kaldığı ifade edildi. İmza parasının belirlenen tarihte yatmaması halinde Mert Hakan için Fenerbahçe yolu açılmış olacak.