Fenerbahçe'den Burak Kapacak hamlesi

Fenerbahçe, Bursaspor'un genç yıldızı Burak Kapacak'ı takibe aldı. Sarı-lacivertliler, 1999 doğumlu oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katmak için girişimde bulunacak.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'den Burak Kapacak hamlesi
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27 Aralık 2020 09:16
Fenerbahçe devre arası transferi için fırsat kollarken bir yandan sezon sonu çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Bursaspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak'ı yakın takibe aldığı ve sezon sonu için oyuncuyla ilgili girişimde bulunmayı planladığı bildirildi.

Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi. 1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı. Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi. 

 


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