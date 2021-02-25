Fenerbahçe'de İrfan döndü, Gustavo zor

Sarı-Lacivertliler'de Dimitris Pelkas'ın sahalara dönmesinin ardından gözler İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'ya çevrilmişti.

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Fenerbahçe'de İrfan döndü, Gustavo zor
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25 Şubat 2021 12:56
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci bir kez daha kontrolden geçti. Yapılan muayenede, sakatlığının tamamen geçtiği görülen İrfan Can, takıma katıldı. Milli yıldız, idmanın ilk bölümünde arkadaşlarıyla çalıştı. Başarılı orta saha oyuncusunun bugünden itibaren antrenmanların tamamında takımla birlikte olması bekleniyor.

Dönüşü dört gözle beklenen Luiz Gustavo'nun çekilen MR'ında, dizinde önemli ölçüde iyileşme tespit edildi. Ancak Sambacı'nın sakatlığının tam olarak düzelmediği, oynamasının daha ciddi bir soruna yol açabileceği belirlendi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun bir süre daha özel program dahilinde çalışacağı ve Trabzonspor maçında görev yapmasının çok zor olduğu öğrenildi.


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