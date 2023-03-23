Fenerbahçe - Zenit: İlk 11'ler

Fenerbahçe, milli maç arasında Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi FBTV canlı yayınlanacak.



Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.



Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.



İLK 11'LER



Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe, Jin-Ho Jo, Nazım Sangare, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, Serdar Dursun.



Zenit XI: Vasyutin, Krugovoy, Chistyakov, Adamov, Santos, Sutormin, Erokhin, Claudinho, Malcom, Mantuan, Bakaev.



Jorge Jesus maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu hazırlık maçının herhangi bir sportif amacı yok. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve büyük kulüplerin bu tarz dönemlerde sorumlulukları büyük oluyor. Biz de kulübümüzün yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Mert Hakan Yandaş ise "Depremzedelerin yanında olduğumuzu hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Misyonumuz bunu unutturmamak. Bugün özel bir gün. Bugünden sonra da ne kadar süre geçerse geçsin hep onların yanında olacağız. Güzel anlamı olan bir mücadele olacak." diye konuştu.





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