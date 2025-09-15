Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci: 'Herkes haddini bilecek'

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından yaşanan gerilim devam ediyor...
Karşılıklı sert açıklamaların ardından Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"HERKES HADDİNİ BİLECEK"
Ketenci, Fenerbahçe'nin 2010-2011 şampiyonluğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, "Herkes haddini bilecek" notunu düştü.
Öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sözlerine sert tepki göstermiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
"Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.
Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz'da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz.
3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır.
Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez."
ERTUĞRUL DOĞAN: "2010-11 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR"
Bu açıklamaya karşılık Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sert ifadeler kullanarak şu yanıtı vermişti;
"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.
Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil!
Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu.
FETÖ'cü savcılarla top oynamadı.
FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı.
FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı.
3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!
Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz.
2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!
Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır."
Karşılıklı sert açıklamaların ardından Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"HERKES HADDİNİ BİLECEK"
Ketenci, Fenerbahçe'nin 2010-2011 şampiyonluğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, "Herkes haddini bilecek" notunu düştü.
ALİ KOÇ: "KİMSE BİZE DİZ ÇÖKTÜREMEZ"
Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'nin paylaşımı pic.twitter.com/2g29fN4I0z
— Sporx (@sporx) September 15, 2025
Öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sözlerine sert tepki göstermiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
"Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.
Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz'da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz.
3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır.
Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez."
ERTUĞRUL DOĞAN: "2010-11 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR"
Bu açıklamaya karşılık Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sert ifadeler kullanarak şu yanıtı vermişti;
"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.
Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil!
Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu.
FETÖ'cü savcılarla top oynamadı.
FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı.
FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı.
3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!
Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz.
2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!
Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır."