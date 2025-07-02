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Fenerbahçe'ye transfer resti; "Verin 30 milyonu, alın"

CSKA Moskova Yöneticisi Roman Babaev, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Matvey Kislyak için açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Temmuz 2025 08:47 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 08:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye transfer resti; 'Verin 30 milyonu, alın'
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CSKA Moskova Yöneticisi Roman Babaev, Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için açıklama yaptı. 

"30 MİLYON EURO İSTİYORUZ"

Babaev yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile daha önce görüşmemiz oldu. Ancak tekliften memnun kalmadık. Şimdi Matvey Kislyak'ın Türkiye'ye gitme zamanı değil. Eğer iyi bir teklifse o zaman izin verebiliriz 30 milyon euro evet iyi bir fiyat." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

CSKA altyapısından yetişen genç futbolcu, şu ana kadar 42 resmi maçta forma giydi ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kislyak, aynı zamanda Rusya Milli Takımı'nda da 4 kez görev aldı. 

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