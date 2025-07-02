CSKA Moskova Yöneticisi Roman Babaev, Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için açıklama yaptı.
"30 MİLYON EURO İSTİYORUZ"
Babaev yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile daha önce görüşmemiz oldu. Ancak tekliften memnun kalmadık. Şimdi Matvey Kislyak'ın Türkiye'ye gitme zamanı değil. Eğer iyi bir teklifse o zaman izin verebiliriz 30 milyon euro evet iyi bir fiyat." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
CSKA altyapısından yetişen genç futbolcu, şu ana kadar 42 resmi maçta forma giydi ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kislyak, aynı zamanda Rusya Milli Takımı'nda da 4 kez görev aldı.
Fenerbahçe'ye transfer resti; "Verin 30 milyonu, alın"
CSKA Moskova Yöneticisi Roman Babaev, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Matvey Kislyak için açıklamalarda bulundu.
CSKA Moskova Yöneticisi Roman Babaev, Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için açıklama yaptı.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı!
-
-
9
Beşiktaş'ta Okafor sesleri!
-
8
Fenerbahçe, Jhon Duran'ı İstanbul'a getirdi!
-
-
7
Zaniolo'nun menajeri: "Galatasaray'dan ayrılacak"
-
6
Hakan Çalhanoğlu'ndan Martinez ve başkan Marotta'ya cevap
-
-
5
Acun Ilıcalı'dan Duran sorusuna cevap: "Yırttım bu işlerden"
-
4
Conte, Osimhen'i kadro dışı bıraktı!
-
-
3
Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
-
2
Chiellini'den Osimhen iddialarına yanıt!
-
1
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini belirledi!
- 09:23 Galatasaray'da Arias pişmanlığı
- 09:17 Mourinho istedi, Duran geldi!
- 09:15 Beşiktaş, bir yıldız golcü daha alacak!
- 09:01 Okan Buruk, çok ısrarcı: Mikautadze
- 09:00 Bellingham derbisi başka bahara kaldı!
- 08:51 Beşiktaş, Skov Olsen'i gündemine aldı
- 08:47 Fenerbahçe'ye transfer resti; "Verin 30 milyonu, alın"
- 08:40 Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu!
- 08:35 Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini belirledi!
- 08:26 Zaniolo'nun menajeri: "Galatasaray'dan ayrılacak"
- 00:40 Beşiktaş'ta Okafor sesleri!
- 23:58 Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
- 23:55 Çaykur Rizespor'dan, ayrılan oyuncular için teşekkür mesajı
- 23:51 26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de
- 23:47 Antalya'da yağlı direkten bayrak kapma yarışması
- 23:43 Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları başladı
- 23:40 Gençlerbirliği yeni sezona hazırlanıyor
- 23:26 İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı!
- 23:20 Bodrumspor, Düzce kampında
- 23:17 28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası
- 23:12 Down Sendromlu millilerden Avrupa'da madalya yağmuru!
- 23:08 Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevi bıraktı!
- 23:04 Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
- 22:59 RAMS Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
- 22:51 Chiellini'den Osimhen iddialarına yanıt!
- 21:42 Ali Koç: "Türk spor tarihinin en büyük bütçeli sponsorluk anlaşması"
- 21:33 Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
- 21:25 Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
- 21:12 Marko Guduric'ten Fenerbahçe Beko'ya veda!
- 21:05 Kocaelispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
- 20:55 Bologna Sportif Direktörü: "Immobile zor bir transfer"
- 20:55 Fenerbahçe'den Kayserispor'a gitti
- 20:36 Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Marcel Licka!
- 20:13 Tarık Biberovic Fenerbahçe'den ayrılıyor!
- 19:59 Çağdaş Atan: "Hedefimiz Konferans Ligi'nde gruplara kalmak"
- 19:55 Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı bekliyor
- 19:48 Karagümrük'ün yeni teknik direktörü: Licka
- 19:38 Philippe Keny, Başakşehir'den ayrıldı
- 19:28 Markus Gisdol: "Bu değerli ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum"
- 19:23 THY ile Euroleague'in yolları ayrıldı
- 19:00 Tammy Abraham İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
- 18:56 Savate Combat Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazır
- 18:50 Arsenal, Chelsea'den Kepa'yı kadrosuna kattı
- 18:37 18 Yaş Altı Plak Atışları Şampiyonası'nda Avrupa 2'nciliği milli atıcılarımızın oldu
- 18:33 Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı
- 18:28 Tammy Abraham İstanbul'da
- 18:22 RAMS Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı
- 18:11 Ali Yavuz Kol, Kasımpaşa'da
- 18:00 Kasımpaşa'dan orta sahaya Cem Üstündağ takviyesi
- 17:41 Fenerbahçe gaza bastı: Skriniar
- 17:36 Shai için OKC'den NBA tarihine geçen 285 milyon dolarlık kontrat!
- 17:26 Kadın ralli pilotu Nazan Zorlu, Roma Rallisi ile sezonu açacak
- 17:25 Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası Sinner, ikinci tura yükseldi
- 17:23 Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi galibiyet
- 17:18 TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda 2 Ağustos'ta başkent derbisi oynanacak
- 17:05 Anadolu Efes'te ayrılık: Elijah Bryant
- 16:59 Conte, Osimhen'i kadro dışı bıraktı!
- 16:48 Golf turizminde rekor beklentisi
- 16:45 Manisa FK'da 10 ayrılık
- 16:43 Acun Ilıcalı'dan Duran sorusuna cevap: "Yırttım bu işlerden"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL