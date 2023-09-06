Fenerbahçe'ye sürpriz orta saha!

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen orta saha Josip Misic ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye sürpriz orta saha!
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06 Eylül 2023 22:00
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen orta saha Josip Misic ile ilgileniyor.

Habere göre, sarı lacivertli takımın henüz oyuncu için resmi bir teklifi olmadığı belirtildi.

RESMİ TEMAS BAŞLAYABİLİR

İlerleyen günlerde Hırvat orta saha için resmi temasların başlayabileceği aktarıldı.

Livakovic'i de Zagreb'den transfer eden Fenerbahçe, bu transferde ikili ilişkilerini kullanmayı planlıyor.

Hırvat ekibiyle toplamda 132 maça çıkan Misic, 6 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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