Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde rakip!

Champhionship'i lider tamamlayarak Premier Lig'e yükselen Burnley, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Ryan Kent'i transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde rakip!
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30 Mayıs 2023 18:41
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 18:42
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ryan Kent'e yeni bir talip daha çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig'e yükselen Burnley, Ryan Kent'i transfer etmek istiyor.

Rangers'tan daha önce ayrılacağını açıklayan yıldız oyuncuyu bedava kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Oyuncu ile ayrıca Udinese, Bologna ve Fenerbahçe de ilgileniyor. Haberde teknik direktör Vincent Kompany'nin bu rakipler sebebiyle İngiliz oyuncuyu ikna etmesi gerektiği ifade edildi.

26 yaşındaki yıldız oyuncu İskoç ekibi Rangers ile toplamda 218 maça çıktı ve 33 gol, 57 asist yaptı.

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