Fenerbahçe'ye Mert Hakan'dan müjde

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlığını büyük ölçüde atlattı. Deneyimli futbolcu, Sivasspor maçında kadroda olacak.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Mert Hakan'dan müjde
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16 Nisan 2024 15:12
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, adale sakatlığını büyük ölçüde atlattı.

SİVASSPOR MAÇINA YETİŞECEK

Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında kadroda olacak.

Deneyimli futbolcunun az da olsa perşembe günü oynanacak Olympiakos maçında kadroya girme ihtimali bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon 23 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

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