Fenerbahçe'ye Mert Hakan'dan müjde

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, adale sakatlığını büyük ölçüde atlattı.
SİVASSPOR MAÇINA YETİŞECEK
Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında kadroda olacak.
Deneyimli futbolcunun az da olsa perşembe günü oynanacak Olympiakos maçında kadroya girme ihtimali bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 23 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
SİVASSPOR MAÇINA YETİŞECEK
Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında kadroda olacak.
Deneyimli futbolcunun az da olsa perşembe günü oynanacak Olympiakos maçında kadroya girme ihtimali bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 23 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU