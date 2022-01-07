Fenerbahçe'ye Gabigol'den kötü haber

Fenerbahçe ile anılan Flamengo'nun yıldızı Gabriel Barbosa'yı kulübü olarak bir takıma vermeyeceğini bildirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Gabigol'den kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 13:08
Gabriel Barbosa Almeida
Gabriel Barbosa Almeida
Yakın zamanda adı transferde Fenerbahçe için de geçen Flamengo'nun yıldızı Gabigol'u kulübü kiralık olarak bir takıma vermeyeceğini açıkladı.

Kırmızı - Siyahlılar'ın aralarında Fenerbahçe ve West Ham United'ın da olduğu Avrupalı ekiplerden gelen teklifleri kabul etmediği bildirildi.

Flamengo, 25 yaşındaki forveti sadece büyük bir rakama satmayı planlıyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.