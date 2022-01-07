Fenerbahçe'ye Gabigol'den kötü haber

Yakın zamanda adı transferde Fenerbahçe için de geçen Flamengo'nun yıldızı Gabigol'u kulübü kiralık olarak bir takıma vermeyeceğini açıkladı.



Kırmızı - Siyahlılar'ın aralarında Fenerbahçe ve West Ham United'ın da olduğu Avrupalı ekiplerden gelen teklifleri kabul etmediği bildirildi.



Flamengo, 25 yaşındaki forveti sadece büyük bir rakama satmayı planlıyor.



