Fenerbahçe'ye Danimarkalı sol bek

Fenerbahçe, Kopenhag'ın 20 yaşındaki sol beki Victor Kristiansen'i gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Danimarkalı sol bek
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12 Ocak 2023 20:08
Samet Akaydın transferini açıklayarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, stoperin ardından diğer bölgelere takviye için harekete geçti.

Sol beke de transfer yapması beklenen sarı-lacivertliler, gündemine Victor Kristiansen'i aldı. A Spor'un haberine göre, yabancı kuralı nedeniyle ülkelerinin takımlarında oynayan 21 yaş altı futbolculara yönelen Fenerbahçe'nin yeni hedefi Kristiansen.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Kopenhag'ta forma giyen 20 yaşındaki sol bekin transferi için temaslara başladı.

Danimarka ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piysa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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