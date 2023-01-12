Fenerbahçe'ye Danimarkalı sol bek

Samet Akaydın transferini açıklayarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, stoperin ardından diğer bölgelere takviye için harekete geçti.



Sol beke de transfer yapması beklenen sarı-lacivertliler, gündemine Victor Kristiansen'i aldı. A Spor'un haberine göre, yabancı kuralı nedeniyle ülkelerinin takımlarında oynayan 21 yaş altı futbolculara yönelen Fenerbahçe'nin yeni hedefi Kristiansen.



PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO



Fenerbahçe, Kopenhag'ta forma giyen 20 yaşındaki sol bekin transferi için temaslara başladı.



Danimarka ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piysa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.





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