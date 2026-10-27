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Fenerbahçe, Valencia deplasmanına gidiyor

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Valencia Basket'e konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 08:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Valencia deplasmanına gidiyor
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 8. haftasında salı günü İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roig Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.

Ligde geride kalan haftada son şampiyon Olympiakos'u deplasmanda 64-61 yenen sarı-lacivertli takım, 6 galibiyet, 1 yenilgiyle yoluna devam ediyor.

İspanyol ekibi ise bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, rakibini yenerek çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

EuroLeague'de 17. randevu

Valencia Basket ile Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de salı günü 17. kez kozlarını paylaşacak.

Mart 2004'ten bu yana oynanan 16 karşılaşmada İspanyol ekibinin 9-7 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 82-79, Valencia Basket ise evinde 94-79 kazandı.



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