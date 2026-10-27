Fenerbahçe, Valencia deplasmanına gidiyor

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 8. haftasında salı günü İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roig Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.
Ligde geride kalan haftada son şampiyon Olympiakos'u deplasmanda 64-61 yenen sarı-lacivertli takım, 6 galibiyet, 1 yenilgiyle yoluna devam ediyor.
İspanyol ekibi ise bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, rakibini yenerek çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.
EuroLeague'de 17. randevu
Valencia Basket ile Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de salı günü 17. kez kozlarını paylaşacak.
Mart 2004'ten bu yana oynanan 16 karşılaşmada İspanyol ekibinin 9-7 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 82-79, Valencia Basket ise evinde 94-79 kazandı.
Ligde geride kalan haftada son şampiyon Olympiakos'u deplasmanda 64-61 yenen sarı-lacivertli takım, 6 galibiyet, 1 yenilgiyle yoluna devam ediyor.
İspanyol ekibi ise bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, rakibini yenerek çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.
EuroLeague'de 17. randevu
Valencia Basket ile Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de salı günü 17. kez kozlarını paylaşacak.
Mart 2004'ten bu yana oynanan 16 karşılaşmada İspanyol ekibinin 9-7 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 82-79, Valencia Basket ise evinde 94-79 kazandı.