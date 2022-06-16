Fenerbahçe transferde hız kesmiyor!

Yıllardır sezon başı transfer ve teknik direktör seçimiyle ilgili süreçlerde ağır kalan Fenerbahçe'de bu sezon olumlu gelişmeler yaşanıyor.



Sezon bittikten kısa süre sonra daha önce anlaşmaya varılan Jorge Jesus açıklandı ve takımın başına getirildi. Geçen sezon İsmail Kartal'ın gelişi sonrası toparlanan takıma nokta transferler yapılması planlanırken, Jesus'un önceden verdiği liste üzerinden çalışmalar başlatıldı. Bu doğrultuda ilk olarak Lincoln Henrique kadroya katıldı.



Kanatlar ve orta sahayı güçlendirmek isteyen Jesus'un raporu doğrultusunda Bruma da getirildi.



İŞTE DÜŞÜNÜLEN İSİMLER



Bir diğer kanada Bruno Henrique düşünülüyor. Ayrıca orta sahaya William Carvalho ya da Vinicius Souza'dan biri gelecek. Bir diğer kanada Bruno Henrique düşünülüyor. Ayrıca orta sahaya William Carvalho ya da Vinicius Souza'dan biri gelecek. Teknik adamın erken belli olması transfer çalışmalarının zamanında başlamasını sağladı.



Lincoln Henrique'nin yanı sıra düşünülen ya da bitme aşamasına gelen transferler de kampa yetişecek. Dinamo Kiev'le oynanacak maçlara kadar kadro ve oyun planı şekillenecek.



