Fenerbahçe taraftarından transfer tepkisi

Pazartesi gecesi Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçta özellikle 2. yarıda futbol olarak ezilen ve 90. dakikada yenilen golle galibeyet hasreti 6 maça çıkan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan noktasına geldi. Başkan Ali Koç'un camiaya sesleniş programında 5 bölgenin en az 3'üne takviye yapılacağı söylemiş olmasına rağmen, hala transferin yapılmaması taraftarı çileden çıkarttı.Sanal alemde düşüncelerini ortaya döken Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Takım karşı hamle yapamıyor. Eksikler gün gibi ortada. Başkan hala transfer için neyi bekliyor. Transferler ne zaman gelecek, ne zaman takıma girecek ne zaman adapte olacak?" dediler. Eleştirilerden Damien Comolli de nasibini alırken, "Transferleri hem geç yapıyor hem de kötü" ifadelerini kullandılar.