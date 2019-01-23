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    F.Bahçe 8 flaş transfer için yine masaya oturdu

Fenerbahçe taraftarından transfer tepkisi

Bursa'dan da galibiyetle dönemeyen ve futbol olarak ezilen F.Bahçe'de transferlerin yine geç kalması taraftarı çileden çıkardı.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe taraftarından transfer tepkisi
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23 Ocak 2019 09:19
Pazartesi gecesi Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçta özellikle 2. yarıda futbol olarak ezilen ve 90. dakikada yenilen golle galibeyet hasreti 6 maça çıkan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan noktasına geldi. Başkan Ali Koç'un camiaya sesleniş programında 5 bölgenin en az 3'üne takviye yapılacağı söylemiş olmasına rağmen, hala transferin yapılmaması taraftarı çileden çıkarttı.

COMOLLİ DE NASİBİNİ ALDI

Sanal alemde düşüncelerini ortaya döken Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Takım karşı hamle yapamıyor. Eksikler gün gibi ortada. Başkan hala transfer için neyi bekliyor. Transferler ne zaman gelecek, ne zaman takıma girecek ne zaman adapte olacak?" dediler. Eleştirilerden Damien Comolli de nasibini alırken, "Transferleri hem geç yapıyor hem de kötü" ifadelerini kullandılar.



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