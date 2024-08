Fenerbahçe'de 33. dakikada yerde kalan Osayi-Samuel için kırmızı kart beklentisi oluştu. Rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Osayi için faul düdüğü çalındı.

Hakem Atilla Karaoğlan, Adana Demirsporlu futbolcu Milan Mohammedi'ye sarı kart göstermesinin ardından Sarı-lacivertliler kırmızı kart itirazında bulundu.

Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında evinde Michael Valkanis'in ekibi Adana Demirspor'u konuk eden Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe , rakibini 1-0 mağlup etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Dzeko'nun golünde asisti, yeni transfer Allan Saint-Maximin yaptı.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe sezona 3 puanla başlarken, Adana Demirspor lige siftah ile başlayamamış oldu.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.Portekizli teknik direktör, Ülker Stadı'nda oynanan maçta Lille müsabakasına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i yedek soyundurdu.Deneyimli teknik direktör, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de değerlendirdi.Adana Demirspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan 61 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ikilisini görevlendiren Mourinho, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Alan Saint-Maximin'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise kulübede yer aldı.Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı.Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi.Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri de ilk lig maçı heyecanını yaşadı.Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemedi.Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.Bu isimlerin yanı sıra Luan Peres, Ryan Kent, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor ve Samet Akaydın da kadroya dahil edilmedi.Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Levent Mercan, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine de dahil etmediği genç oyuncu, ligde de şans bulamadı.Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer aldı.Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadıkları maçlarda görev vermediği 27 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor müsabakasına ise yedekler arasında başladı.Fenerbahçeli taraftarlar, ilk lig maçında takımını yalnız bırakmadı.Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.Maçın 2. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Allan Saint-Maximin kale ağzına çevirdi, Tadic'in vuruşu savunmada kaldı.Maçın 16. dakikasında orta alanda Dusan Tadic'i düşüren Maestro, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Maçın 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı taç kullanma isteği esnasında taç atışının yerinden kullanılmasını isteyen hakem Atilla Karaoğlan, oyunu durdurdu. Bu gelişme üzerine çok sinirlenen Jose Mourinho'nun itirazları sonrası Atilla Karaoğlan, Mourinho'ya sarı kart gösterdi.Karşılaşmanın 27. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu Edouard Michut, Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı.Hakem Atilla Karaoğlan, bu müdahalenin ardından Jayden Oosterwolde'ye sarı kart gösterdi.Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyeti, karşılaşmanın hakemine pozisyonun kırmızı kart olduğuna dair yoğun itirazlarda bulundu.Karşılaşmanın VAR hakemi Onur Özütoprak, pozisyonu incelemesinin ardından oyunun başlatılması yönünde karar verdi.Maçın 34. dakikasında Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza alanına yönelen Saint-Maximin'in pasında ceza alanında topla buluşan Dzeko, tek vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.Maçın 40. dakikasında Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi, hakem Atilla Karaoğlan 'devam' kararı verdi.Sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topa müdahale eden Gravillon'un müdahalesine Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.'Devam' kararı veren Atilla Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını oyunculara iletti.Karaoğlan, daha sonra Fenerbahçeli oyunculara, topun Graviilon'un vücudundan sektiğini ilettiği görüldü.Maçın ikinci devresinde 75. dakikada oyuna giren yeni transfer Youssef En-Nesyri, Kadıköy'de ilk kez sahaya çıkmış oldu. En-Nesyri, Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'de maçın 90. dakikasında bir diğer yeni transfer Oğuz Aydın, İrfan Can'ın yerine oyuna girdi ve Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçına çıkmış oldu.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Manev'i çalımlayarak ceza sahasına giren Saint-Maximin, pasını Tadic'e verdi. Sırp oyuncunun altıpasın solundan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Gravillon'dan döndü.21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan uzun pasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası civarında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:79. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topun ardından gelişen pozisyonda Yusuf Barasi'nin pasında topla buluşan Alioui'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.82. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.85. dakikada Tadic'in sol kanattan ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez gole izin vermedi.90+1. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün kale çizgisi yakınında uzaklaştırmak istediği top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.ÜlkerAtilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ÖzkaraLivakovic, Osayi-Samuel (Dk. 76 Mert Müldür), Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 88 Çağlar Söyüncü), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Oğuz Aydın), Tadic, Saint-Maximin (Dk. 76 Bartuğ Elmaz), Dzeko (Dk. 76 En-Nesyri)Deniz Eren Dönmez, Manev (Dk. 77 Fougeu), Semih Güler, Gravillon, Mohammadi, Jose Rodriguez (Dk. 77 Abdulsamet Burak), Yusuf Sarı (Dk. 65 Bünyamin Balat), Michut (Dk. 86 Ali Yavuz Kol), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 77 Alioui), Yusuf BarasiDk. 34 Dzeko (Fenerbahçe)Dk. 16 Maestro, Dk. 40 Mohammadi (Adana Demirspor), Dk. 26 Oosterwolde, Dk. 90 Bartuğ Elmaz, Dk. 90+3 Jose Mourinho (Teknik Direktör) (Fenerbahçe)