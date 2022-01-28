Fenerbahçe Safiport, Macaristan deplasmanında

FIBA Avrupa Ligi erteleme maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Safiport, Macaristan deplasmanında
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28 Ocak 2022 13:23
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında cumartesi Macaristan ekibi Sopron Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 maçı ertelenen Fenerbahçe Safiport, grupta oynadığı 11 mücadelede 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Bir müsabakası tehir edilen Sopron Basket ise çıktığı 12 müsabakanın 8'ini kazandı, 4'ünden mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Sopron Basket ile İstanbul'da oynadığı maçı 73-47 kazanmıştı.

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