Fenerbahçe, Real Madrid'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Real Madrid'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Real Madrid'i ağırlayacak
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29 Kasım 2023 15:07
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 11. haftasında perşembe günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Ligde üst üste son 4 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Oynadığı tüm maçları kazanan misafir takım ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

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