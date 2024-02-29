Fenerbahçe Parolapara 3-0 yenildi ve finali kaçırdı!

Erkekler CEV Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Parolapara, ilk maçta 3-1 yenildiği Polonya'nın Asseco Resovia takımına rövanşta 3-0 mağlup oldu ve finale yükselemedi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Asseco Resovia, ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-14 kazanarak 2-0 öne geçti.
Çekişmeli geçen üçüncü seti de 28-26 üstün tamamlayan Polonya ekibi, sahadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Asseco Resovia, yarı finalde Arkas Spor'u eleyen Almanya ekibi SVG Lüneburg ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Kupada final, iki maç üzerinden oynanacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Asseco Resovia, ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-14 kazanarak 2-0 öne geçti.
Çekişmeli geçen üçüncü seti de 28-26 üstün tamamlayan Polonya ekibi, sahadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Asseco Resovia, yarı finalde Arkas Spor'u eleyen Almanya ekibi SVG Lüneburg ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Kupada final, iki maç üzerinden oynanacak.
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