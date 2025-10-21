Fenerbahçe Opet'in rakibi Olympiakos

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü haftasında çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk iki haftasında Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i de 75-72 yendi.



Olympiakos ise Valencia Basket'e 97-74 yenilirken, DVTK Huntherm'i de 69-57 mağlup etti.



