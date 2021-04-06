Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA finale çıkmak için karşılaşacak

İki takım arasındaki Misli.com Sultanları Ligi play-off 1-4'üncülük etabı yarı final serisi üçüncü ve son maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA finale çıkmak için karşılaşacak
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06 Nisan 2021 13:56
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı yarı final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

İki takımın birer galibiyet aldığı seride üçüncü maçı kazanan takım, finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.

Final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.

 



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