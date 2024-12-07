Fenerbahçe Opet durdurulamıyor!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 92-67 yendi ve bu sezonki namağlup serisini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet durdurulamıyor!
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07 Aralık 2024 16:37
Son güncelleme 07 Aralık 2024 16:59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın ile karşı karşıya geldi. 

TOBB Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 92-67 kazandı. 

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe Opet, namağlup yürüyüşünü sürdürdü.
Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Murat Ciner, Sertan Kırklar, Hakkı Ünver

Nesibe Aydın: Wheeler 10, Wallace 14, Nared 13, Serfa 7, İlayda Güner 3, Damla Gezgin 10, Merve Arı 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 2

Fenerbahçe Opet: Atkins 7, Sevgi Uzun 7, Williams 16, Badiane 15, Milic 12, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 14, Tilbe Şenyürek 13, Ayşe Yılmaz, Sudenur Akarpa

1. Periyot: 15-18

Devre: 32-39

3. Periyot: 44-62

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