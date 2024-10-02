Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisinde olay!

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş mücadelesi, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisinde olay!
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02 Ekim 2024 19:13
Son güncelleme 02 Ekim 2024 19:30
Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle durdu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.

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