Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut ile yollarını ayırdı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve ligde şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Alagöz Holding'de bir ayrılık yaşandı.



Sarı-lacivertli kulüp, takım kaptanı Olay Çakır Turgut'un gelecek sezon kariyerine Avrupa'da devam edeceğini duyurdu.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:



"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı Çubuklumuzla altyapıdan A Takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir.



2022-23 sezonunu EuroLeague ve Lig Şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz."





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