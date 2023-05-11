Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Alagöz Holding, kaptan Olcay Çakır Turgut'un gelecek sezon kariyerine Avrupa'da devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut ile yollarını ayırdı
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11 Mayıs 2023 16:04
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve ligde şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Alagöz Holding'de bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, takım kaptanı Olay Çakır Turgut'un gelecek sezon kariyerine Avrupa'da devam edeceğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı Çubuklumuzla altyapıdan A Takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir.

2022-23 sezonunu EuroLeague ve Lig Şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz."

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