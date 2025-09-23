23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saran ateşten gömleği giydi!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ı görevinin ilk gününden itibaren kritik dosyalar bekliyor. Hukuki süreçler, dev bütçe yükü, yetki kısıtlamaları ve dağılmış takım düzeni, Saran'ın önündeki zorlu tabloyu gözler önüne seriyor.

calendar 23 Eylül 2025 09:34
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, mazbata alıp koltuğa oturur oturmaz ateşten gömlek giyecek.
 
Öncelikle Saran'ın sahibi olduğu sanal bahis şirketiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. TFF ve FIFA'nın etik kuralları doğrultusunda, Saran'ın başkanlığı netlik kazanacak. Bahis şirketinin devrinde devletle sorun yaşanması beklenmiyor.
 
SPORCULARA 8 MİLYAR
 
Ancak konu para. Fenerbahçe'nin bu sezon ki bütçesi 18.2 milyar TL. Bu paranın 8 milyar 935 milyon TL'sini sporcu ve teknik kadronun ücretleri oluşturuyor.
 
Ayrıca 69 milyon Euro da geçmişten gelen finansal borç var. Saran'ın eli kolu bağlı. Çünkü genel kurul, taşınmazlar üzerinden yetki talebini reddetti. Başkanı zorlu bir süreç bekliyor.
 
TAKIM RESMEN DAĞILMIŞ HALDE
 
Birçok futbolcu, Mourinho var diye F.Bahçe'ye geldi. Mourinho kovuldu. Teknik Direktör Tedesco da Ali Koç'un seçileceği tezi üzerine geldi.
 
Samandıra'nın psikolojisi bozulmuş durumda. Belirsizlik hakim. Üstelik yabancı ve yerliler arasındaki gruplaşma da şampiyonluk sözü veren Sadettin Saran'ın çözmesi gereken ayrı bir dert. 
  • KL
