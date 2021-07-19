Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.



Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak ve mücadele 19.00'da başlayacak.



