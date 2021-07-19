Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak ve mücadele 19.00'da başlayacak.
Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak ve mücadele 19.00'da başlayacak.