Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumunda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın son dakikalarda ceza sahasının içinde topla buluşan Cenk Tosun, Miroshi'nin müdahalesi sonrasında penaltı bekledi.
Maçın hakemi Yasin Kol, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve 94. dakikada penaltıyı verdi.
Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Anderson Talisca, Mateusz Lis'e takıldı.
