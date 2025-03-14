Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel kararı net!

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu kontratı bitecek olan Bright Osayi-Samuel hakkında kararını verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
2020-21 sezonu ara transfer döneminde İngiliz ekibi QPR'dan 450 bin euroya alınan Bright Osayi Samuel, sarı-lacivertlilerin değişilmez isimlerinden biri olmuştu.
Bu sezon Jose Mourinho'nun sisteminde ilk 11'deki düzenli yerini kaybeden Nijeryalı futbolcu kontratının da son yılında. Daha önce menajeri ile kulüp arasında yapılan görüşmelerde 2.5 milyon euro (99.5 milyon TL) istediği iddia edilen oyuncuya Fenerbahçe ise 1.8 milyon euro (71.6 milyon TL) önermişti.
İngiltere'den de talipleri olduğu, Galatasaray'ın da istediği iddia edilen futbolcu ile sarı lacivertliler sezon sonunda masaya oturacak.
Sabah'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki sağ bekin istediği ücreti İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde bulamadığı ve bu sebepten indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.
1 KURUŞ ÜSTÜNE ÇIKILMAYACAK
Fenerbahçe cephesi ise performansı ile geriye giden oyuncuya 1.8 milyon euronun bir kuruş üstünde bile ücret önermeme kararı aldı.
BU SEZON OSAYI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta 1857 dakika süre alan Osayi-Samuel, 1 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. 27 yaşındaki sağ bek 6 maçta sarı kart, 1 mücadelede ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
2020-21 sezonu ara transfer döneminde İngiliz ekibi QPR'dan 450 bin euroya alınan Bright Osayi Samuel, sarı-lacivertlilerin değişilmez isimlerinden biri olmuştu.
Bu sezon Jose Mourinho'nun sisteminde ilk 11'deki düzenli yerini kaybeden Nijeryalı futbolcu kontratının da son yılında. Daha önce menajeri ile kulüp arasında yapılan görüşmelerde 2.5 milyon euro (99.5 milyon TL) istediği iddia edilen oyuncuya Fenerbahçe ise 1.8 milyon euro (71.6 milyon TL) önermişti.
İngiltere'den de talipleri olduğu, Galatasaray'ın da istediği iddia edilen futbolcu ile sarı lacivertliler sezon sonunda masaya oturacak.
Sabah'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki sağ bekin istediği ücreti İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde bulamadığı ve bu sebepten indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.
1 KURUŞ ÜSTÜNE ÇIKILMAYACAK
Fenerbahçe cephesi ise performansı ile geriye giden oyuncuya 1.8 milyon euronun bir kuruş üstünde bile ücret önermeme kararı aldı.
BU SEZON OSAYI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta 1857 dakika süre alan Osayi-Samuel, 1 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. 27 yaşındaki sağ bek 6 maçta sarı kart, 1 mücadelede ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.