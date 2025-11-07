Fenerbahçe'nin kalede güvencesi: Ederson

Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson şu anda dünyanın en yüksek maaşlı 3. kalecisi konumunda.
Bonservisi 13 milyon euro, maaşı 4 yıl için 11 milyon eurodan toplam 44 milyon euro. Toplam maliyeti 57 milyon euroyu geçiyor. Ancak Ederson, Plzen deplasmanındaki futboluyla bu parayı hak ettiğini ispatladı.
Brezilya Milli Takımı'na çağrılan Ederson, Çekya'da kalesinde adeta devleşti. Normal bir kalecinin yiyeceği gollük vuruşlarda geçit vermedi.
Daha önemlisi Ederson, takımın oyununu kuran isim oldu. Verdiği kısa ve uzun paslarla geriden oyunu başlattı. Sambacı, kalesinde güven verip, takımını ayakta tuttu.
