Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta bir gol VAR'dan geri döndü.
Sarı-laciverliler, karşılaşmanın 20. dakikasında son haftaların formda ismi Miha Zajc ile karşılaşmadaki ikinci golünü buldu.
Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Sarı-laciverliler, karşılaşmanın 20. dakikasında son haftaların formda ismi Miha Zajc ile karşılaşmadaki ikinci golünü buldu.
Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.