Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynanan karşılaşmada bulduğu bir gol VAR'dan geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü
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16 Nisan 2022 21:09
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta bir gol VAR'dan geri döndü.

Sarı-laciverliler, karşılaşmanın 20. dakikasında son haftaların formda ismi Miha Zajc ile karşılaşmadaki ikinci golünü buldu.

Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

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