Süper Lig'de bugün Sivasspor karşısında Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak Edin Dzeko, son 7 sezonun en golcü lig performansını yaşıyor.
Sarı-lacivertlilerde 31 maça çıkan Bosnalı oyuncu, ağları 20 kez havalandırdı.
Önceki 6 sezonda bunu başaramayan 38 yaşındaki forvet, bu süreçte en çok golü 2016-17'de Roma formasıyla (29) kaydetti.
GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI
Dzeko ayrıca ligdeki 20 gollük performansıyla son iki sezonda toplam 19 olan golünü de geride bırakarak formuyla gençlere taş çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde 31 maça çıkan Bosnalı oyuncu, ağları 20 kez havalandırdı.
Önceki 6 sezonda bunu başaramayan 38 yaşındaki forvet, bu süreçte en çok golü 2016-17'de Roma formasıyla (29) kaydetti.
GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI
Dzeko ayrıca ligdeki 20 gollük performansıyla son iki sezonda toplam 19 olan golünü de geride bırakarak formuyla gençlere taş çıkardı.