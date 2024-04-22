Fenerbahçe'nin büyük kozu: Edin Dzeko!

Fenerbahçe'de son 7 sezonun en golcü lig performansını yaşayan Edin Dzeko, Sivasspor karşısında Sarı-Lacivertliler'in en büyük kozu olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin büyük kozu: Edin Dzeko!
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22 Nisan 2024 09:06
Süper Lig'de bugün Sivasspor karşısında Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak Edin Dzeko, son 7 sezonun en golcü lig performansını yaşıyor.

Sarı-lacivertlilerde 31 maça çıkan Bosnalı oyuncu, ağları 20 kez havalandırdı.

Önceki 6 sezonda bunu başaramayan 38 yaşındaki forvet, bu süreçte en çok golü 2016-17'de Roma formasıyla (29) kaydetti.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

Dzeko ayrıca ligdeki 20 gollük performansıyla son iki sezonda toplam 19 olan golünü de geride bırakarak formuyla gençlere taş çıkardı.  

 
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