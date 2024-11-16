Fenerbahçe'nin Benjamin Button'ı

Geçen sezon Süper Lig'deki 11 maçta 101.5 dakikada bir skor katkısı yapan Edin Dzeko, bu sene bir yaş daha almasına rağmen benzer performans ortaya koydu ve 102 dakikada bir ağları havalandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Benjamin Button'ı
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16 Kasım 2024 13:41
Sezon başında ayrılacağı konuşulan ancak takımda kalan Edin Dzeko, yaşlanmasına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmiyor.

Youssef En- Nesyri'nin transfer edilmesinin ardından nöbetçi golcü olması beklenen Boşnak yıldız, attığı goller ve takıma yaptığı katkıyla 'F.Bahçe'nin birinci forveti benim' mesajını ilk 11 maçta verdi.

Geçen sezona fırtına gibi giren Dzeko, Süper Lig'de 1217 dakika sahada kalırken, 12 kez de gol sevinci yaşamış ve 101.5 dakikada bir ağları havalandırmıştı. Dzeko bu sezon bir yaş daha aldı. Ancak performansında oransal olarak bir düşüş yaşamadı.

Bu sezon geçen yıla göre daha az süre alan 38 yaşındaki oyuncu, ligde sadece 715 dakika sahada kaldı ve 7 kez gol sevinci yaşadı.

Süresi azaldı, attığı gol sayısı da bu oranda geçen yıla göre düştü ancak Dzeko, sahada kaldığı zaman içinde 102 dakika bir skor katkısı sağladı ve geçtiğimiz sezonkine benzer bir performans ortaya koydu. 

 
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