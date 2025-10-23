Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçında 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.
Milli futbolcu, bu dakikada penaltıyı gole çevirdi. Kerem, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3 gole ulaştı. Kerem'in bu golleri Avrupa'da atması dikkat çekti.
Milli yıldız, daha önce de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nice maçında 2 kez ağları sarsmıştı.
Stuttgart ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan (2 maç; Şubat-Mart 2016) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atan ilk oyuncu oldu.
Milli futbolcu, bu dakikada penaltıyı gole çevirdi. Kerem, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3 gole ulaştı. Kerem'in bu golleri Avrupa'da atması dikkat çekti.
Milli yıldız, daha önce de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nice maçında 2 kez ağları sarsmıştı.
Stuttgart ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan (2 maç; Şubat-Mart 2016) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atan ilk oyuncu oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta 3 gol: Kerem Aktürkoğlu 🪄pic.twitter.com/4cv94eFk47
— Sporx (@sporx) October 23, 2025