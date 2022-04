Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye derbide galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun attı.



Fenerbahçe ligde son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve puanını 59'a yükseltti. Sarı lacivertliler, Konyaspor'u geçerek ligde 2. sıraya yükseldi.



Üst üste 3. deplasman maçını kaybeden Galatasaray 41 puanda kaldı



Fenerbahçe, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Galatasaray ise sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



FENERBAHÇE 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK FERDİ



Derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.



Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Filip Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.



Kartal, kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a şans veren deneyimli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'yi oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Serdar Dursun'a güvendi.



Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo, Arda Güler, Attila Szalai, Nazım Sangare, Filip Novak ise yedek soyundu.



GALATASARAY 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK OMAR



Derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.



Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, Süper Lig'de geçen hafta sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Ömer Bayram'ı yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine Fenerbahçe derbisinde Omar Elabdellaoui'yi sahaya sürdü.



Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.



Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Ömer Bayram'ın yanı sıra Inaki Pena, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya ve Sacha Boey oturdu.



FERDİ KADIOĞLU 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra ilk 11'e döndü.



Bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 22 yaşındaki Ferdi, yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı.



Teknik direktörlerin bu sezon birden fazla pozisyonda görevlendirdiği ve tamamında sergilediği performansla göz dolduran Ferdi, son olarak Giresunspor deplasmanında 11'de oynamıştı.



Ferdi, Fenerbahçe'nin son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının ise son bölümünde oyuna dahil olmuştu.



KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE



Galatasaray'da sakatlığı geçen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, derbi maça ilk 11'de başladı.



Fatih Karagümrük maçında sakatlık geçiren milli futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini aldı.



Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz, müsabakanın kadrosunda bulunmadı.



KADIKÖY'DE TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU



Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde stadın tamamını doldurdu.



Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanmaya başlayan ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.



Maç öncesinde kadın basketbol takımının mücadelesini heyecanla izleyen taraftarlar, daha sonra ise futbol takımına sevgi gösterisinde bulundu.



Müsabaka öncesi sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlar ve alkışlarla destek olan sarı-lacivertliler, daha sonra ise oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak oyunculara moral verdi.



Öte yandan Türk Polis Teşkilatının 177. yılı dolayısıyla futbolcular seremoniye polis üniforması giyen çocuklarla çıktı.



MÜCADELE TEMPOLU BAŞLADI



Fenerbahçe, mücadeleye ön alanda agresif presle başladı. Galatasaray ise yarı alanında sürekli pas yaparak ve ayağa kısa paslarla tempoyu belirleme çabasındaydı. Fenerbahçe'nin ön alan presi nedeniyle Galatasaraylı futbolcular sık sık uzun toplarla savunmadan çıkmaya çalıştı.



İlk dakikalarda iki takımın da temaslı oyunu nedeniyle sık sık faul düdükleri çaldı.



DERBİDE İLK GOL MIHA ZAJC'TAN



Fenerbahçe, mücadelenin 15. dakikasından sonra daha çok topa sahip olmayı başardı. Bu dakikalarda sağ çizgiden Osayi-Samuel'i kaçırmayı deneyen Fenerbahçe, genç oyuncusunu ceza alanı içine kaçırmayı da başardı. Osayi-Samuel'in ilk denemesinde Marcao son anda araya girerek net pozisyona izin vermedi.



Osayi-Samuel'in ikinci başarılı denemesi ise 26. dakikada Fenerabhçe golüyle sona erdi.



Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bright Osayi-Samuel bekletmeden yerden topu Miha Zajc'a gönderdi. Miha Zajc, penaltı noktası gerisinde hafif sağ çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın sağından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



GOLDEN SONRA TAKTİKLER DEĞİŞTİ



Golden sonra Galatasaray daha direkt bir oyunu tercih etmeye başladı. Fenerbahçe'nin de ön alanda agresif presini düşürmesiyle birlikte konuk ekip daha etkili olmaya başladı.



Bu dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile 2 kez fırsat bulan Galatasaray, Altay Bayındır'ı geçemedi.



Fenerbahçe ise Osayi-Samuel ile kontratakla gol pozisyonu yakaladı ancak genç oyuncunun vuruşu direk dibinden auta gitti.



İlk yarı Miha Zajc'ın tek golüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI 'TEMASLI' BAŞLADI



İkinci yarıya iki takım da aynı 11'lerle başladı.



Fenerbahçe, ilk yarıdakine oranla ikinci yarıya daha tedbirli bir oyunla başladı. Galatasaray ise daha direkt bir oyun oynama gayreti gösterdi.



Sürekli temaslı oynanan derbide zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Bu nedenle maçta sarı kartlar da dakikalar geçtikçe artmaya başladı. Sarı kart görenlerden İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü.



FENERBAHÇE KONTRAYLA 2. GOLÜ BULDU



Fenerbahçe'nin daha çok kontrataklarla hücum ettiği, Galatasaray'ın ise topun kontrolünü aldığı bölümlerde sarı lacivertliler ikinci golü buldu.



İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Mert Hakan Yandaş'ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Serdar Dursun, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluşturmayı başardı.



Bu sezon 5'inci kafa golünü atan Serdar Dursun, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.



İKİ TEKNİK ADAMDAN DEĞİŞİKLİKLER



Maçın son 20 dakikalık bölümünde iki teknik direktör de oyuncularını değiştirdi. Torrent, Cicaldau yerine Halil Dervişoğlu'nu alarak maçtaki ilk değişikliği yaptı. Fenerbahçe'de ise 80. dakikada İrfan Can yerine Pelkas oyuna dahil oldu. 84. dakikada iki takım da değişiklikler yaptı. Galatasaray'da Babel ve Gomis yerine Arda ve Morutan oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan yerine Arda Güle royuna girdi.



G.SARAY'IN GOLÜ İPTAL OLDU



Galatasaray, 86. dakikada Halil Dervişoğlu ile fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin uyarısı üzerine Halil'in topu elle kontrol ettiği belirtildi ve gol iptal edildi.



DERBİ 2-0 SONA ERDİ



Maçın kalan bölümünde Fenerbahçe savunmaya çekildi. Galatasaray'ın gol çabaları ise sonuç getirmedi ve derbi Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Zajc, penaltı noktası gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

35. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Rossi, pasını soldan hareketlenen Osayi-Samuel'e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

42. dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.



