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Fenerbahçe, kupada yarı finalde elendi! Hatay finalde...

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 65-59 mağlup edip finale yükseldi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, kupada yarı finalde elendi! Hatay finalde...
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23 Şubat 2018 20:24
Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 65-59 yenerek finale yükseldi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu. Kupada final maçı, 25 Şubat Pazar günü yapılacak.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 17 sayı 5 asist ve 9 ribauntla oynayan Bahar Öztürk, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Salon: Artuklu

Hakemler: Turgut Işık, Orkun Yurtdaş, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe: Ayşe Cora 11, Sottana 6, Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 6, Verameyenka 24, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Dabovic

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 3, Abdelkader 9, Bahar Öztürk 17, Snytsina 15, Paris 14, Mitchell 3, Merve Aydin 4, Devran Tanaçan

1. Periyot: 20-26 

Devre: 32-38

3. Periyot: 46-49

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