Fenerbahçe, kupada yarı finalde elendi! Hatay finalde...

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 65-59 yenerek finale yükseldi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu. Kupada final maçı, 25 Şubat Pazar günü yapılacak.
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 17 sayı 5 asist ve 9 ribauntla oynayan Bahar Öztürk, maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Salon: Artuklu
Hakemler: Turgut Işık, Orkun Yurtdaş, Hüseyin Çelik
Fenerbahçe: Ayşe Cora 11, Sottana 6, Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 6, Verameyenka 24, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Dabovic
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 3, Abdelkader 9, Bahar Öztürk 17, Snytsina 15, Paris 14, Mitchell 3, Merve Aydin 4, Devran Tanaçan
1. Periyot: 20-26
Devre: 32-38
3. Periyot: 46-49
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Hatay Büyükşehir Belediyespor, finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu. Kupada final maçı, 25 Şubat Pazar günü yapılacak.
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 17 sayı 5 asist ve 9 ribauntla oynayan Bahar Öztürk, maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Salon: Artuklu
Hakemler: Turgut Işık, Orkun Yurtdaş, Hüseyin Çelik
Fenerbahçe: Ayşe Cora 11, Sottana 6, Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 6, Verameyenka 24, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Dabovic
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 3, Abdelkader 9, Bahar Öztürk 17, Snytsina 15, Paris 14, Mitchell 3, Merve Aydin 4, Devran Tanaçan
1. Periyot: 20-26
Devre: 32-38
3. Periyot: 46-49
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın