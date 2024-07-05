Fenerbahçe, Kostic'ten haber bekliyor

Fenerbahçe'nin sol kanat adayları arasında yer alan Filip Kostic'in gelecekteki durumu birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Kostic'ten haber bekliyor
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05 Temmuz 2024 08:54
Fenerbahçe'nin sol kanat transferi adayları arasında yer alan Kostic'in gelecek sezon hangi takımda olacağı birkaç gün içinde belli olacak.

İtalyan basını, Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuyla görüştüğünü ve belli bir aşamaya geldiğini duyurdu.

KARAR VERECEK

Kostic'in kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirip geleceği adına karar vermesi beklendiği aktarıldı.

JUVENTUS PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Juventus forması giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İtalyan ekibinde 87 maçta forma giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

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