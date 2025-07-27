Fenerbahçe geri dönemedi, Benfica'ya mağlup

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaştı.





Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Benfica temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 3-2 kazandı.





Benfica'ya galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada Archie Brown (KK) ve 81. dakikada Araujo kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 45. dakikada İrfan Can Kahveci ile 60. dakikada En-Nesyri'den geldi.

KEREM BENFICA'YI ÖNE GEÇİRDİ





Orta alanda topla buluşan Pavlidis, savunma arkasına koşu yapan Kerem'e pası derinlemesine aktardı. Topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Kerem, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.





ARCHIE BROWN KENDİ KALESİNE ATTI





Sol kanattan Dahl'ın yaptığı sert ortada Rios'un kale sahası içindeki vuruşunda Livakovic gole izin vermedi. Ceza sahasının diğer köşesine seken topu Dedic takip etti ve kale sahasına yerden orta gönderdi. O bölgede oluşan karambolde Rios'un kayarak gerçekleştirdiği vuruşta top Brown'a çarparak ağlarla buluştu: 2-0.





Benfica, Archie Brown'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/zyPh2MRJDw



— Sporx (@sporx) July 26, 2025

İRFAN CAN'DAN SERT VE DÜZGÜN VURUŞ





Fenerbahçe'de baskı sonucu kazanılan topla ceza sahası yayının üzerinde buluşan İrfan Can Kahveci, sol ayağıyla köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.





👉İrfan Can Kahveci'den farkı 1'e indiren gol pic.twitter.com/qcQSR69avX



— Sporx (@sporx) July 26, 2025

EN-NESYRI İYİ KOŞU YAPTI VE GOLÜ ATTI





Szymanski'nin sol kanattan oynadığı tek pasla savunma arkasına sarkan En-Nesyri, ceza sahasına girerek kaleci Samuel ile karşı karşıya kaldı. Yerden yaptığı vuruşta Samuel'in sağından topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi.





📽️En-Nesyri, Szymanski'nin harika pasında golü buldu; Skor 2-2 pic.twitter.com/j7wL3vgCdp



— Sporx (@sporx) July 26, 2025

BENFICA DURAN TOPTAN ATTI, ÖNE GEÇTİ





Ev sahibi takım 81. Dakikada kazanılan serbest vuruşta Schjelderup'un arka direğe gönderdiği topu Otamendi kafayla kale sahası içine çevirdi. Kale önüne inen topa ayağını uzatan Araujo topu ağlarla buluşturdu. 3-2.





Benfica'yı yeniden öne geçiren gol pic.twitter.com/3lRLClu1co



— Sporx (@sporx) July 26, 2025

Müsabaka bu skorla sona erdi.



DURAN YEDEK SOYUNDU



Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Benfica maçına yedekler arasında başladı.



Kamp sürecine geç katılan ve 2 hazırlık müsabakasını kaçıran Duran, Al-Ittihad karşısında ikinci yarıda forma giymiş ve 2 gol atmayı başarmıştı.



Teknik direktör Jose Mourinho, Benfica karşısında 21 yaşındaki golcüyü ilk 11'de değerlendirmedi.



İSMAİL YÜKSEK KADROYA ALINMADI



Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, Benfica maçının kadrosunda yer almadı.



Kamp sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncuyu, teknik direktör Jose Mourinho Benfica karşısında riske etmedi.



TAKIMDA 3 EKSİK



Fenerbahçe, Benfica karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan İsmail Yüksek, müsabakada yer almadı.



KEREK AKTÜRKOĞLU, İL 11'DE YER ALDI



Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de görevlendirildi.



Türkiye'yi Benfica'da temsil eden Kerem'in adı transferde de Türk kulüpleriyle anılıyor.



HAZIRLIK MAÇINA YOĞUN İLGİ



Benfica ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık maçına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.



Müsabakada 68 bin 100 seyirci kapasiteli Luz Stadı'nın büyük bölümü doldu. Karşılaşmayı, 55 bin 443 biletli seyirci izledi.



Karşılaşma öncesinde Benfica takımının simgesi olan Kartal uçuşu gerçekleştirildi.



