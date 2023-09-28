Fenerbahçe evinde kalesini ilk kez gole kapattı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk kez sahasında gol yemeden maç tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe evinde kalesini ilk kez gole kapattı
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28 Eylül 2023 22:19
Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı.

Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.

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