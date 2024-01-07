Fenerbahçe deplasmanda kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, ligde son maçlarda deplasmanlarda kalesini gole kapatamadı.
Sezona üst üste 6 deplasman maçında gol yemeden başlayan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.
Fenerbahçe, sırasıyla Beşiktaş (1) ve Kayserispor'un (3) ardından İstanbulspor (1) karşısında da kalesinde gol gördü.
Montella maçı takip etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbulspor-Fenerbahçe müsabakasını yerinde izledi.
Montella'ya yardımcı antrenörler Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş eşlik etti.
Sezona üst üste 6 deplasman maçında gol yemeden başlayan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.
Fenerbahçe, sırasıyla Beşiktaş (1) ve Kayserispor'un (3) ardından İstanbulspor (1) karşısında da kalesinde gol gördü.
Montella maçı takip etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbulspor-Fenerbahçe müsabakasını yerinde izledi.
Montella'ya yardımcı antrenörler Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş eşlik etti.
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