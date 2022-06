Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Portekizli hocanın sisteminde çok önemli bir yeri olan 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için büyük çaba harcıyor.Yönetim, Jesus'un listesinin ilk sırasında olan William Carvalho için Real Betis'le pazarlıklarını yaklaşık 20 gündür sürdürüyordu. Ancak alınan bilgilere göre görüşmeler büyük oranda tıkandı. Portekizli futbolcu ile el sıkışan Fenerbahçe, İspanyol kulübüne 3.5 milyon euroluk teklif yapmıştı. Ancak Betis, Carvalho'nun sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 7 milyon eurodan aşağıya inmeyince şu an itibariyle pazarlıklar durma noktasına geldi.Sarı-Laciverliler bunun üzerine Jesus'un listesinin ikinci sırasındaki William Arao ile temaslara hız verdi. Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen yıldız futbolcu, Jesus'un eski öğrencisi. 29 yaşındaki Arao'nun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek. Alınan bilgilere göre Flamengo, Brezilyalı futbolcu için 5 milyon euro talep ediyor.Fenerbahçe'nin 3 milyon euroluk teklif yaptığı ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Yönetim C planı olarak gördüğü Vinicius Souza için de her an resmi girişimlere başlayabilir. Kısa süre içinde Belçika kulübü Lommel'le temas sağlanması ve Sambacı için teklif yapılması bekleniyor.Sao Paulo altyapısında futbola başlayan Arao ardından Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico Mineiro ve Botafogo formalarını giydi. Yıldız futbolcu 2016 yılından bu yana Flamengo'da görev yapıyor.