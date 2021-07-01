Fenerbahçe'den savunmaya bir takviye daha!

Fenerbahçe, sözleşmesi sona erdiği için Napoli'den ayrılan 27 yaşındaki Arnavut savunmacı Elseid Hysaj'ı gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den savunmaya bir takviye daha!
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01 Temmuz 2021 08:52
Hem sağ hem de sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler, Napoli ile sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj'ı gündemine aldı.

Arnavut futbolcunun hem savunmanın sağında hem de solunda oynaması nedeniyle transferine öncelik verilmiş durumda. İtalyan basınına göre Hysaj, Napoli ile yola devam etmeme kararı aldı. Ancak 27 yaşındaki futbolcuya İtalya ve Almanya'dan çok sayıda teklif olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Hysaj ile milli takımdan çok yakın arkadaş olan Vedat Muriç'ten transfer konusunda yardım isteyeceği de gelen bilgiler arasında....

 

 


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