Fenerbahçe'den Galatasaray ve Trabzonspor için açıklama!

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
1-1
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
1-0
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
2-0
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
1-1
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
1-2
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
2-1
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
2-1
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
0-4
14 Eylül
Burnley-Liverpool
0-1
14 Eylül
M.City-M. United
3-0
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
1-1
14 Eylül
Levante-Real Betis
2-2
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
2-0
14 Eylül
Barcelona-Valencia
0-026'
14 Eylül
Roma-Torino
0-1
14 Eylül
Atalanta-Lecce
4-1
14 Eylül
Pisa-Udinese
0-1
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
1-0
14 Eylül
AC Milan-Bologna
0-038'
14 Eylül
Lille-Toulouse
2-1
14 Eylül
Brest-Paris FC
1-2
14 Eylül
Metz-Angers
1-1
14 Eylül
PSG-Lens
2-0
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
1-0
14 Eylül
Rennes-Lyon
0-143'
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-1
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
1-2
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
0-1
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
1-3
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
2-2
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
0-3
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
1-2
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
1-2
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
2-3
14 Eylül
Anderlecht-Genk
1-1
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
0-3
14 Eylül
Ried-Hartberg
0-2
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
4-1
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
0-1
14 Eylül
Winterthur-Sion
2-3
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
1-2
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
3-1
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
0-2
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
0-2
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
2-0
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
0-0
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
1-0
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
0-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
1-0
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
0-2
14 Eylül
Empoli-Spezia
1-1
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
3-1
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
2-4
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
3-3
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
2-3
14 Eylül
Granada-Leganes
0-027'
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-2
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-2
14 Eylül
Maritimo-Vizela
1-1
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
0-0
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
1-2
14 Eylül
Chaves-Feirense
1-1
14 Eylül
Viborg-AGF
1-2
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
1-0
14 Eylül
Silkeborg-OB
2-1
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
0-2
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
1-2
14 Eylül
KFUM-Viking
2-2
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
2-1
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
0-3
14 Eylül
Skeid-Moss
1-1
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
0-1
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
1-1
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
4-1
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
2-0
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
1-2
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
2-2
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
3-2
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
0-1
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
0-2DA
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
1-067'
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
1-366'
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
23:30
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
1-1
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
0-026'
14 Eylül
Juventude-Flamengo
0-027'
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
23:30
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Fenerbahçe'den Galatasaray ve Trabzonspor için açıklama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

"HAKEM TARAF DEĞİŞTİRDİ"

Belgü, maçtaki yönetimi eleştirerek, "Önemli konulardan biri, çok ilginç bir şekilde hakemin tamamen taraf değiştirmesi oldu, tarafsızlığını yitirmesi oldu. Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra etkilendiklerini düşünüyorum." dedi.



"NET GOLÜMÜZ VERİLMEDİ"

Pozisyonlara dikkat çeken Belgü, "Bizim çok net bir golümüz verilmedi. Bununla ilgili fazla konuşacak değiliz. Benim gördüğüm kadarıyla, Trabzonspor'un golünden önce çok net bir faul vardı. Zaten biz hep rakip yarı sahada oynadık. Verilmeyen golümüz çizgiyi geçti, tartışmaya açık ama VAR hakemleri görememişler. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum ama hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

"GALATASARAY'IN SARI KARTLARI VERİLMİYOR"

Hakem kararlarına ilişkin başka bir iddiada bulunan yöneticinin sözleri dikkat çekti: 

"Galatasaray'ın sarı kartları verilmiyor. Rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. İki senedir gündeme getiriyoruz. Bizim de rakiplerimizin sarı kartları verilmiyor. Federasyonu bu konuyla ilgilenmeye davet ediyoruz."

"2012'Yİ UNUTMUYORLAR!" 

Hulusi Belgü, 2011-12 sezonuna da gönderme yaparak, "Bazı şeyler unutulmuyor! 2011-2012 kupasını unutamıyorlar! Aykut Kocaman'ın attığı gole şampiyonluğu aldığımızı unutamıyorlar! Bunları unutmamaya devam etsinler. İtidalli konuşmaya devam ediyorum ama bizi zorlamasınlar! Biz her durumda, her yerde, Trabzon'da da oynarız! Kimseden korkumuz yok!" diye konuştu. 

"MHK KENDİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Hakemlerin genç ve tecrübesiz olduğunu belirten Belgü, "MHK'nın kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyor. Bugünkü hakemlerin çok deneyimi yok. Hatalara sözümüz yok ama bilinçli yapılan şeyler gözümüzden kaçmıyor." dedi.

TEDESCO

Domenico Tedesco ile ilk maçı değerlendiren Hulusi Belgü, "İlk maç bu Tedesco ile. Yapılan ön taraftaki baskıyı ben çok beğendim. 10 kişi kaldığında eyvah dedik. Bazen 10 kişi kalınca işler istediğimiz gibi gitmedi ama burada gayet iyi oynadık. Trabzon da akılcı oyun planı ile çıktı ikinci yarıya. Bizi biraz uyuttular ama daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz de tam randıman verince bu sene şampiyon olacağımızı inanıyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu ise, "Haddini defalarca aşan, FETÖ kumpasını savunmaktan çekinmeyen, kulübümüz ve şike kelimelerini yan yana getirerek siyaset yapmaya devam eden Trabzon Belediye başkanı hakkında 6222 SK gereği kulübümüzce ivedilikle suç duyusunda bulunulacağını kamuoyuna duyuruyoruz." dedi.

TRABZONSPOR BELEDİYE BAŞKANI İÇİN TEPKİ!

Trabzonspor Belediye Başkanı'nın paylaşımına tepki gösteren Belgü, "Trabzon Belediye Başkanı maç oynanırken, abuk subuk bir paylaşım yapmış, değişik bir yorumda bulunmuş. Fenerbahçe'yi şike ile suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır! Bunların hepsi, sadece siyasi bir yer edinmek için, kendi bulunduğu şehirde oy toplamak için yaptığı bir manipülasyondur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımız gerekli işlemleri yapacak. Fenerbahçe olarak bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız. Neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz. Kendi partisine zararıdır bu! Biraz daha aklı selim, spordaki dostluğu ön plana çıkaran açıklamalar yapmaları lazım. Böyle açıklamalarla Türk sporuna zarar veriyorlar." dedi.

