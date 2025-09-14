Fenerbahçe'den Galatasaray ve Trabzonspor için açıklama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"HAKEM TARAF DEĞİŞTİRDİ"



Belgü, maçtaki yönetimi eleştirerek, "Önemli konulardan biri, çok ilginç bir şekilde hakemin tamamen taraf değiştirmesi oldu, tarafsızlığını yitirmesi oldu. Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra etkilendiklerini düşünüyorum." dedi.

Pozisyonlara dikkat çeken Belgü,ifadelerini kullandı.Hakem kararlarına ilişkin başka bir iddiada bulunan yöneticinin sözleri dikkat çekti:Hulusi Belgü, 2011-12 sezonuna da gönderme yaparak,diye konuştu.Hakemlerin genç ve tecrübesiz olduğunu belirten Belgü,dedi.Domenico Tedesco ile ilk maçı değerlendiren Hulusi Belgü,diye konuştu.Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu ise,dedi.Trabzonspor Belediye Başkanı'nın paylaşımına tepki gösteren Belgü,dedi.