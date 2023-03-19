Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı açıklaması; 'Hesabını soracağız'

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçının devre arasında ve karşılaşmanın sonunda açıklama yaptı.



Devre arasındaki açıklamasında "Sisteminize yazıklar olsun" ifadesini kullanan Fenerbahçe "Sezonun 26. haftası itibarıyla "bir daha olmaz" dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" sözleriyle hakem kararlarına tepki gösterdi.



"BU AKŞAMIN HESABINI SORACAĞIZ"



Maç sonu bir açıklama daha yapan Fenerbahçe Kulübü, "Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup; FENERBAHÇE GALİP! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz! Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.





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