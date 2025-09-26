26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Fenerbahçe'de Tedesco ile futbolcular arasında kriz iddiası!

Domenico Tedesco'nun oyuncularına sık sık uyarılarda bulunması ve sahada istediklerini görememesi, takım içinde rahatsızlığa yol açtı.

Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Tedesco ile futbolcular arasında kriz iddiası!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun görevine son verdikten sonra 8 Eylül'de Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Ancak İtalyan teknik adamın kısa sürede oyuncularıyla sorunlar yaşamaya başladığı iddia edildi.

ARCHIE BROWN İLE TARTIŞMA İDDİASI

Kasımpaşa maçı öncesinde Tedesco'nun Archie Brown ile idmanda tartıştığı ileri sürüldü. İngiliz oyuncunun söz konusu karşılaşmada yedek kulübesinde oturduğu ve forma şansı bulamadığı belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun da hocasıyla görüşerek oyun planından memnuniyetsizliğini dile getirdiği ifade edildi.

KAMERALARA YANSIDI

Dinamo Zagreb maçında Tedesco'nun oyuncularına sık sık uyarılarda bulunması ve sahada istediklerini görememesi kameralara yansıdı.

"ÇOK YAVAŞ OYNUYORUZ"

40 yaşındaki teknik adamın karşılaşma sonrası sözleri de büyük yankı uyandırdı.

Tedesco mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "İkili mücadelelerin çoğunu kaybediyoruz. Çok yavaş oynuyoruz. Savunmada da daha iyi olmamız gerekiyor. Örneğin üçüncü golde, rakip şut çekerken arkanızı dönmemelisiniz. Bu benim için en temel konulardan biri" ifadelerini kullandı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.