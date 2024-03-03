'de, 2-0 kazanılan Hatayspor maçını da boş geçti...Kanarya'daki ilk sezonuna fırtına gibi başlayan Sebastian Szymanski'nin, Süper Lig'de 9 golü ve 9 asisti bulunuyor.Ancak son gol sevincini 10 Ocak'ta Konyaspor maçında yaşayan, son asistini 14 Ocak'taki Gaziantep mücadelesinde yapan Szymanski, başarılı bir performans gösterdiği Hatayspor deplasmanında da skora katkı veremedi.24 yaşındaki futbolcu, dünkü mücadelede rakip kaleye 6 şut gönderdi ve bunun 2'sinde isabeti buldu. Ancak onlar da golle sonuçlanmadı.