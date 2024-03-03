Fenerbahçe'de Szymanski yine boş geçti!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, son gol sevincini 10 Ocak'ta Konyaspor maçında yaşadı. Son asistini de 14 Ocak'taki Gaziantep mücadelesinde yaptı. Polonyalı yıldız, başarılı bir performans gösterdiği Hatayspor deplasmanında da skora katkı veremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Szymanski yine boş geçti!
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03 Mart 2024 11:04
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, 2-0 kazanılan Hatayspor maçını da boş geçti...

Kanarya'daki ilk sezonuna fırtına gibi başlayan Sebastian Szymanski'nin, Süper Lig'de 9 golü ve 9 asisti bulunuyor.

Ancak son gol sevincini 10 Ocak'ta Konyaspor maçında yaşayan, son asistini 14 Ocak'taki Gaziantep mücadelesinde yapan Szymanski, başarılı bir performans gösterdiği Hatayspor deplasmanında da skora katkı veremedi.

6 ŞUT GÖNDERDİ

24 yaşındaki futbolcu, dünkü mücadelede rakip kaleye 6 şut gönderdi ve bunun 2'sinde isabeti buldu. Ancak onlar da golle sonuçlanmadı.   

 
 

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