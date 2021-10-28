Fenerbahçe'de sıkı terapi!

Sahasında Alanyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve takımın tecrübeli oyuncuları Samandıra'da tüm takımla konuşarak moral depolamaya çalışıyor.



Sarı-Lacivertli oyuncular, 3- 1'lik Trabzonspor yenilgisi sonrası binlerce taraftarın gece yarısında takımı havalimanında karşılayıp destek vermesi, futbolcuları fazlasıyla etkilemişti.



Ancak iyi oynanmasına rağmen kaybedilen Alanya mücadelesi sonrası taraftarın bu kez sert tepkisiyle karşılaştılar.



Tribünlerin hem kendilerine hem de yönetim ve Pereira'ya olan sert tepkisi, moralleri alt üst etti. Kritik Konya maçı öncesi takımı yeniden ayağa kaldırmak için hem Vitor Pereira hem de tecrübeli oyuncular kolları sıvadı.



Portekizli teknik adam, konuşma üstüne konuşma yapıyor, henüz ligin çok başında olduklarının altını çiziyor. Pereira ayrıca yenilgiye rağmen oynanan oyundan duyduğu memnuniyeti her fırsatta öğrencilerine anlatıyor.



'Desteği arkamıza alırız'



Luiz Gustavo, Jose Sosa gibi yıllardır Süper Lig'de görev yapan tecrübeli oyuncular da alınacak 2-3 galibiyetle yeniden büyük taraftar desteğini arkalarına alabileceklerinin altını çiziyor.



Mesut Özil ise özellikle Real Madrid kariyerinde yaşadığı benzer tecrübeleri anlatıp, "Büyük takımlar, bu tarz krizlere takılmaz" mesajı veriyor.



Bu arada Fenerbahçe Yönetimi'nin de Konya maçı öncesinde Samandıra'ya bir moral ziyareti yapıp, takımla birlikte yemek yemeyi planladığı kaydedildi. Ayrıca Ali Koç ve ekibinin Konya deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacakları öğrenildi.





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