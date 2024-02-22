Fenerbahçe'de Sandro Zufic hızlı başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in isteği üzerine teknik ekibe katılan kaleci antrenörü Sandro Zufic'in şu ana kadarki çalışmaları dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Sandro Zufic hızlı başladı
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22 Şubat 2024 10:15
Son güncelleme 22 Şubat 2024 11:06
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in isteği üzerine kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik ekibe dahil etmişti. Ülkemizde daha önce Trabzonspor'da çalışan Hırvat futbol adamı, yeni görevine hızlı başladı.

HER İDMAN ÖNCESİ ÖZEL KONUŞMA

Zufic'in her idmandan önce kalecilerle özel konuşmalar yaparak geliştirmeleri gereken yönlerin altını çizdiği ve gerektiğinde hepsine ayrı programlar hazırladığı öğrenildi.

Vatandaşının teknik ekibe katılmasının, Livakovic'in moralini de fazlasıyla artırdığı kaydedildi.  

 
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