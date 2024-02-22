Fenerbahçe'de Sandro Zufic hızlı başladı

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in isteği üzerine kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik ekibe dahil etmişti. Ülkemizde daha önce Trabzonspor'da çalışan Hırvat futbol adamı, yeni görevine hızlı başladı.
HER İDMAN ÖNCESİ ÖZEL KONUŞMA
Zufic'in her idmandan önce kalecilerle özel konuşmalar yaparak geliştirmeleri gereken yönlerin altını çizdiği ve gerektiğinde hepsine ayrı programlar hazırladığı öğrenildi.
Vatandaşının teknik ekibe katılmasının, Livakovic'in moralini de fazlasıyla artırdığı kaydedildi.
HER İDMAN ÖNCESİ ÖZEL KONUŞMA
Zufic'in her idmandan önce kalecilerle özel konuşmalar yaparak geliştirmeleri gereken yönlerin altını çizdiği ve gerektiğinde hepsine ayrı programlar hazırladığı öğrenildi.
Vatandaşının teknik ekibe katılmasının, Livakovic'in moralini de fazlasıyla artırdığı kaydedildi.