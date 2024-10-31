Fenerbahçe'de Samet yolcu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun savunma hattında tercih etmediği isimlerden biri olan Samet Akaydin'la ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Samet yolcu
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31 Ekim 2024 10:59
Son güncelleme 31 Ekim 2024 11:09
Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in devre arasında yolcu.

Jose Mourinho'nun savunma hattında tercih etmediği isimlerden biri olan Samet Akaydin'la ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

Bu sezon sadece Samsunspor maçında 14 dakika süre alabilen 30 yaşındaki savunmacıya Süper Lig ekiplerinin yanı sıra yurt dışından bazı takımların da ilgisinin bulunduğu öğrenildi.

Samet Akaydin, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta geçirmişti.

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