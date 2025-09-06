Fenerbahçe bu sezon flaş transferlerle dikkat çekerken son günlerde sürpriz bir isim gündeme alındı.
UEFA listesini tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig rotasyonunda kullanmak için Filip Kostic'i takip etmeye başladı.
Juventus'tan ayrılmak isteyen Kostic'in Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Sırp futbolcunun bonservissiz olarak kadroya katılması hedefleniyor.
OYNAMAK İSTİYOR
Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini vurguladı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Geçen sezon sarı-lacivertli forma altında 35 resmi maça çıkan Kostic, 2 gol atıp, 9 asist yapmıştı. Fenerbahçe'nin de deneyimli futbolcuyu sol bek rotasyonunda kullanmak istediği aktarıldı. Kostic'in takımı ve ligi tanıması sebebiyle Fenerbahçe'ye hemen uyum sağlayacağı bildirildi.
Filip Kostic, geçtiğimiz sezon F.Bahçe'ye transferin son günlerinde katılmıştı. Kostic, sezonun ilk yarısında UEFA listesinde olmadığı için Avrupa Ligi'nde yer alamamıştı. Sırp yıldız bu sezon da benzer şekilde aynı süreçte F.Bahçe ile görüşmelere başladı.
